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Viva Collection Блендер
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Important Information Manual Philips Viva Collection Blender
User Manual Philips Blender
Все (7)
Можно ли мыть детали блендера Philips в посудомоечной машине?
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как очищать кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Из моего блендера Philips выходит пена
Блендер Philips блокируется во время работы
Блендер Philips не работает
Кувшин блендера протекает. Что делать?
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