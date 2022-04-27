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  • HR2228
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • HR2228
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90

Series 5000Блендер

HR2228/90

4.8

| (24) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

Идеальный результат вдвое быстрее

Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

Посмотреть все преимущества

Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

Идеальный результат вдвое быстрее

  • 800 Вт

  • Технология ProBlend Crush

  • Стеклянная чаша объемом 1,5 л

  • 3 настройка скорости + импульсный режим

  • Инновационный дизайн большой ребристой чаши

2 года гарантии во всех странах

2 года гарантии во всех странах

На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

24

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

27/04/2022

Україна

Україна

Смачні сніданки

Блендером користуюсь вже багато часу та дуже задоволена.Потужний,компактний,стильний дизайн.Подрібнює фрукти та овочі у рівномірну масу.Смузі та коктейлі це саме те що необхідно будь якій людині,тому я рекомендую цей блендер

Плюсы

Потужний

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 5000 HR2228/90 Блендер

Дата пользования 2021-03-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 5000 HR2228/90 Блендер

Дата пользования 2021-03-27

09/05/2022

Україна

Україна

Класний бдендер

Купили цей блендер наприкінці зими. Дуже задоволені. Користуємось всією сім'єю. Блендер дуже потужний, крошить все. Може навідь льод. Зараз нам дуже подобається робити супи-пюре. Робимо тісто на млинці. Влітку будемо робити найсмачніші лимонади.

Плюсы

Потужний

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата пользования 2021-04-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата пользования 2021-04-09

04/05/2022

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Блендер чудово справляється зі своїми функціями.

[Employee of philipsglobal] Гарний блендер, великий об’єм скляної чаши. Перейшов на корисне харчування, тепер це мій помічник на кухні. Все дуже швидко подрібнює та змішує. Легке миття, ножі розкручуються і можна окремо мити. Велика чаша дозволяє готувати одразу декілька порцій. Блендер потужний за ним легко доглядати. Рекомендую для придбання.

Плюсы

Блендер чудово справляється зі своїми функціями.

Минусы

Не виявив

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата пользования 2021-05-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата пользования 2021-05-04

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения