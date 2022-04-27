Чудовий блендер, великий об’єм і скляна чаша. Все дуже швидко подрібнює та змішує. Я користуюсь ним щодня, люблю зелений смузі з зеленню та авокадо. Також донька часто робить собі молочний коктейль або робимо мохіто з льодом для гостей. А особливо гарно виходить смузі з кавуном, льодом та м’ятою, дуже рекомендую спробувати. Всі мої потреби мій блендер робить за лічені секунди і користуватися ним дуже просто. Рекомендую.