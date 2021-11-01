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    Series 5000

    Блендер

    HR2228/90
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее
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      Series 5000 Блендер

      HR2228/90
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

      Series 5000 Блендер

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

      Series 5000 Блендер

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 5000

        Series 5000

        Блендер

        Итого:

        Идеальный результат вдвое быстрее

        Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

        • 800 Вт
        • Технология ProBlend Crush
        • Стеклянная чаша объемом 1,5 л
        • 3 настройка скорости + импульсный режим
        • Инновационный дизайн большой ребристой чаши
        2 года гарантии во всех странах

        2 года гарантии во всех странах

        На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

        Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

        Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

        Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

        Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

        Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

        Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 900 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

        Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

        Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

        В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

        Новый большой стеклянный кувшин с внутренними ребрами

        Новый большой стеклянный кувшин с внутренними ребрами

        Этот инновационный стеклянный кувшин с внутренними ребрами обеспечивает оптимальный поток ингредиентов для идеального смешивания.

        Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

        Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

        Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

        Съемный ножевой блок для легкой очистки

        Съемный ножевой блок для легкой очистки

        Съемный ножевой блок упрощает процедуру его очистки. Все съемные части также можно мыть в посудомоечной машине.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Импульсный режим для достижения однородной консистенции

        Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

        • Вес и размеры

          Длина шнура
          0,09 m
          Комплектация
          Кувшин
          Мощность
          800 W
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          200x336x276 mm
          Сделано в
          Китае
          Цвет
          Черный
          Вес, включая упаковку
          4,35 kg
          Тип крышки
          Съемная
          Емкость
          2 L
          Рабочая емкость кувшина
          1,5 L
          Blade
          6-конечный нож
          Интерфейс выбора скорости
          Поворотный переключатель

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Обработка

          Материал основного корпуса
          Металлическая отделка, пластик
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          Стекло

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          180x167x415 mm
          Вес изделия
          3,65 kg

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • 3 + импульсный
          • 3 фиксированных режима скорости

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