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Идеальный результат вдвое быстрее
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
800 Вт
Технология ProBlend Crush
Стеклянная чаша объемом 1,5 л
3 настройка скорости + импульсный режим
Инновационный дизайн большой ребристой чаши
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом
4.8
из 5
24
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Husha7
27/04/2022
Україна
Смачні сніданки
Блендером користуюсь вже багато часу та дуже задоволена.Потужний,компактний,стильний дизайн.Подрібнює фрукти та овочі у рівномірну масу.Смузі та коктейлі це саме те що необхідно будь якій людині,тому я рекомендую цей блендер
Плюсы
Потужний
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 5000 HR2228/90 Блендер
Дата пользования 2021-03-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 5000 HR2228/90 Блендер
Дата пользования 2021-03-27
Kremen 98765
09/05/2022
Україна
Класний бдендер
Купили цей блендер наприкінці зими. Дуже задоволені. Користуємось всією сім'єю. Блендер дуже потужний, крошить все. Може навідь льод. Зараз нам дуже подобається робити супи-пюре. Робимо тісто на млинці. Влітку будемо робити найсмачніші лимонади.
Плюсы
Потужний
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата пользования 2021-04-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата пользования 2021-04-09
Сергій81
04/05/2022
Україна
Сотрудник Philips
Блендер чудово справляється зі своїми функціями.
[Employee of philipsglobal] Гарний блендер, великий об’єм скляної чаши. Перейшов на корисне харчування, тепер це мій помічник на кухні. Все дуже швидко подрібнює та змішує. Легке миття, ножі розкручуються і можна окремо мити. Велика чаша дозволяє готувати одразу декілька порцій. Блендер потужний за ним легко доглядати. Рекомендую для придбання.
Плюсы
Блендер чудово справляється зі своїми функціями.
Минусы
Не виявив
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата пользования 2021-05-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата пользования 2021-05-04