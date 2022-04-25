КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
  • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

Больше не доступен

Серия 3000Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

HR2291/41

5
| (29) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки.
Посмотреть все преимущества

Уникальная система ProBlend

Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

  • 600 Вт

  • Технология ProBlend

  • Стеклянная чаша 1,25 л

  • Дорожная бутылка

  • Стеклянный кувшин

Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

29

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/04/2022

Україна

Україна

Компактний помічник, готує смачні смузі.

Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

24/04/2022

Україна

Україна

потужний

не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

23/04/2022

Україна

Україна

Дуже зручний стакан щоб брати з собою

Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах

      2. для стакана объемом 200 мл