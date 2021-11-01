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    3000 Series

    Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

    HR2291/41
    Общая оценка / 5
    • Получение однородной консистенции всего за 45 секунд* Получение однородной консистенции всего за 45 секунд* Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
      -{discount-value}

      3000 Series Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

      HR2291/41
      Общая оценка / 5

      Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

      Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

      Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

      Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 Series

        3000 Series

        Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

        - {discount-value}

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        Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*

        Уникальная система ProBlend

        • 600 Вт
        • Технология ProBlend
        • Стеклянная чаша 1,25 л
        • 2 режима скорости и импульсный режим
        • Дорожная бутылка
        Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

        Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

        Уникальная система ProBlend идеально сочетает в себе три технологии, специально разработанные для получения однородной консистенции всего за 45 секунд*. Мотор мощностью 600 Вт управляет смешиваемым потоком с целью равномерного распределения всех ингредиентов, а инновационная, специально разработанная конструкция лезвия максимально увеличивает площадь разреза. И последняя, но не менее важная особенность: кувшин включает борозды уникальной формы, которые постоянно возвращают ингредиенты обратно в смешиваемый поток.

        Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

        Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

        Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

        На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

        На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

        Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

        Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

        Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

        Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.

        Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

        Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

        Специальный датчик термозащиты мотора (MTP) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.

        Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

        Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

        Конструкция устройства тщательно продумана, чтобы сочетать в себе эргономичность и прочность, а также быть современной и стильной, подходящей под любой интерьер кухни. Форма кувшина обеспечивает удобство взятия в руки, а вращающаяся ручка облегчает использование.

        Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

        Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

        Прочные острые лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и устойчивыми к ржавчине и окислению.

        Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

        Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

        Блендер оснащен присосками для устойчивости и поглощения вибрации во время использования.

        Гарантия 2 года

        Гарантия 2 года

        Для дополнительного спокойствия на блендер предоставляется гарантия, которая будет действительна в течение 2 лет.

        Удобный стакан, чтобы вы могли брать смузи с собой

        Удобный стакан, чтобы вы могли брать смузи с собой

        Используйте стакан, чтобы брать смузи с собой в дорогу, когда у вас мало времени. Также его можно использовать для смешивания меньшего количества ингредиентов всего для одной порции.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Стакан

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          0,85  м
          Мощность
          600  Вт
          Рабочий объем
          1,25  л
          Максимальная емкость кувшина
          2 л

        • Дизайн

          цвет
          Черное

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          168 x 192 x 384  миллиметра

        • Общие характеристики

          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Функции устройства
          • Технология Problend с 4 лезвиями из нержавеющей стали
          • Повышенная прочность за счет датчика термозащиты мотора
          • Простой процесс чистки: возможность мытья в посудомоечной машине
          • Объем чаши: максимальный объем 2 л
          • Объем чаши: рабочий объем 1,25 л
          • Параметры скорости: 2 скорости + импульсный режим
          • Простота чистки благодаря съемным ножам
          • Удобное хранение: встроенное отделение для хранения шнура
          • Материал чаши: стекло
          • Принадлежности: стакан
          Интерфейс выбора скорости
          Поворотный переключатель

        • Отделка

          Материал корпуса
          Plastic and stainless steel
          Материал кувшина
          Glass
          Материал ножей
          Stainless steel

        • Обслуживание

          Гарантия
          Международная гарантия сроком на 2 года

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            • * Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах
            • ** для стакана объемом 200 мл
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