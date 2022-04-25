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Больше не доступен
600 Вт
Технология ProBlend
Стеклянная чаша 1,25 л
Дорожная бутылка
Стеклянный кувшин
Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.
Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.
Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.
5.0
из 5
29
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Solodka
25/04/2022
Україна
Часть акции
Компактний помічник, готує смачні смузі.
Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
гуфія
24/04/2022
Україна
Часть акции
потужний
не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Mira30
23/04/2022
Україна
Часть акции
Дуже зручний стакан щоб брати з собою
Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах
для стакана объемом 200 мл