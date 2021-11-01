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Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах
Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Получение однородной консистенции всего за 45 секунд*
Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах
Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л
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Уникальная система ProBlend идеально сочетает в себе три технологии, специально разработанные для получения однородной консистенции всего за 45 секунд*. Мотор мощностью 600 Вт управляет смешиваемым потоком с целью равномерного распределения всех ингредиентов, а инновационная, специально разработанная конструкция лезвия максимально увеличивает площадь разреза. И последняя, но не менее важная особенность: кувшин включает борозды уникальной формы, которые постоянно возвращают ингредиенты обратно в смешиваемый поток.
Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.
Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.
Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.
Специальный датчик термозащиты мотора (MTP) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.
Конструкция устройства тщательно продумана, чтобы сочетать в себе эргономичность и прочность, а также быть современной и стильной, подходящей под любой интерьер кухни. Форма кувшина обеспечивает удобство взятия в руки, а вращающаяся ручка облегчает использование.
Прочные острые лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и устойчивыми к ржавчине и окислению.
Блендер оснащен присосками для устойчивости и поглощения вибрации во время использования.
Для дополнительного спокойствия на блендер предоставляется гарантия, которая будет действительна в течение 2 лет.
Используйте стакан, чтобы брать смузи с собой в дорогу, когда у вас мало времени. Также его можно использовать для смешивания меньшего количества ингредиентов всего для одной порции.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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