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Серия 3000 Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

Больше не доступен

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Серия 3000Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

HR2291/41

Серия 3000 Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

Больше не доступен

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл
  • 1 August 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF файл
  • 10 July 2026

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