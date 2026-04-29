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Серия 3000 Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л
Больше не доступен
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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Все (3)
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Почему блендер не включается?
Почему замороженные фрукты плохо смешиваются в блендере Philips?
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