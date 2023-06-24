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  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2545/00

4.3
| (39) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт
Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день
Посмотреть все преимущества

Легко готовьте полезные домашние блюда каждый день

Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

  • Удобно

  • Easy

  • Мощный

Мощный мотор 700 Вт

Мощный мотор 700 Вт

Мощный мотор 700 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд

Насадка предотвращает разбрызгивание

Насадка предотвращает разбрызгивание

Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн

Надежный и эргономичный дизайн предлагает удобство эксплуатации

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.3

из 5

39

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

24/06/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

28/12/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарний помічник, дуже задоволена!!!

Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

10/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий прилад

Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе

Плюсы

Якiсть

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

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