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Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

Больше не доступен

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Daily CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2545/00

Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Quick start guide Philips Daily Collection ProMix Handblender

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 636.3 kB
  • 24 March 2026

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