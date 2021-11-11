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Больше не доступен
350 Вт
Дорожный стакан
Универсальный измельчитель
Легко готовьте идеальные смеси. Оцените тщательное смешивание выбранных ингредиентов всего за 30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и 4-конечному ножу.
От овощного соуса до полезных смузи — ваш мини-блендер справится с чем угодно. От киви до кубиков льда — смотрите, как легко он смешивает и дробит даже твердые ингредиенты.
Управляйте скоростью и тщательностью смешивания с двумя кнопками настройки скорости — всегда идеальные смузи без лишних усилий.
4.9
из 5
24
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
MILAплм
11/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається
Плюсы
100
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Marisa8
09/11/2021
Україна
Дуже класний блендер
Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Панда37
09/11/2021
Україна
Готуючись дуже смачні смузі
Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.
Плюсы
Користуючись 2 роки, дуже задоволена
Минусы
Відсутні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер