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Все серии

  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает
  • Легко смешивает, рубит и измельчает

Больше не доступен

Daily CollectionМини-блендер

HR2604/80

4.9
| (24) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Легко смешивает, рубит и измельчает
Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты.
Посмотреть все преимущества

Мотор 350 Вт для быстрого результата

Легко смешивает, рубит и измельчает

  • 350 Вт

  • Дорожный стакан

  • Универсальный измельчитель

Мощный мотор 350 Вт для идеальных смесей

Мощный мотор 350 Вт для идеальных смесей

Легко готовьте идеальные смеси. Оцените тщательное смешивание выбранных ингредиентов всего за 30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и 4-конечному ножу.

Дробление льда и других твердых ингредиентов

Дробление льда и других твердых ингредиентов

От овощного соуса до полезных смузи — ваш мини-блендер справится с чем угодно. От киви до кубиков льда — смотрите, как легко он смешивает и дробит даже твердые ингредиенты.

Два режима скорости для тщательного смешивания

Управляйте скоростью и тщательностью смешивания с двумя кнопками настройки скорости — всегда идеальные смузи без лишних усилий.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

24

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається

Плюсы

100

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже класний блендер

Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Готуючись дуже смачні смузі

Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.

Плюсы

Користуючись 2 роки, дуже задоволена

Минусы

Відсутні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

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