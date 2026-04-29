КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Daily Collection Мини-блендер

Больше не доступен

Поддержка

Daily CollectionМини-блендер

HR2604/80

Daily Collection Мини-блендер

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 528 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 192.4 kB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь