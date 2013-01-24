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Viva Collection

Ручной блендер с технологией ProMix

HR2642/40
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  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
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    Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2642/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

    Мощный и надежный ручной блендер 700 Вт оснащен функцией SpeedTouch для удобного выбора скорости и простого управления. Технология ProMix гарантирует плавное, эффективное смешивание для достижения однородной консистенции. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

    Мощный и надежный ручной блендер 700 Вт оснащен функцией SpeedTouch для удобного выбора скорости и простого управления. Технология ProMix гарантирует плавное, эффективное смешивание для достижения однородной консистенции. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

      Смешивание, взбивание, нарезка и многое другое

      • 700 Вт, SpeedTouch с турборежимом
      • Технология ProMix
      • В 2 раза более тщательное смешивание*
      • На 30 % быстрее*
      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Международная гарантия на 2 года.

      Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

      Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

      Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

      Мощный мотор 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

      Мощный мотор 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

      Благодаря мощному и надежному мотору 700 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

      Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

      Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой погружную волнообразную насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

      Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

      Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.

      Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

      Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

      Удобный выбор скорости обработки с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение блендера на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Уникальная погружная волнообразная насадка треугольной формы

      Уникальная погружная волнообразная насадка треугольной формы

      Измельчитель XL для обработки мяса, орехов, сыра, шоколада и других продуктов

      Измельчитель XL с невероятно острым ножом, который позволяет за несколько секунд обрабатывать большие порции мяса, трав, орехов, сыра, шоколада и многого другого.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Блендерная насадка
        • Венчик для взбивания
        • Измельчитель XL с двойным ножом
        • Стакан

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Европа

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Отсоединяемый шнек
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Турборежим
        • Различные режимы скорости

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Вместимость стакана
        1  л
        Емкость измельчителя XL
        1000  мл
        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        60  Гц
        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Дизайн

        цвет
        • Белый
        • Белый и красный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик SAN
        Материал насадки
        Металл
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        АБС-пластик

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          • *По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей

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