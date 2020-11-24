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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
700 Вт, SpeedTouch с турборежимом
Технология ProMix
В 2 раза более тщательное смешивание*
На 30 % быстрее*
Международная гарантия на 2 года.
Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.
Благодаря мощному и надежному мотору 700 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.
5.0
из 5
257
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Belijsvet
24/11/2020
Україна
Очень удобный!
Очень удобное решение при ограниченном месте на кухне = приготовил, помыл, сложил ). Нравится возможность регулирования скоростей наджатием, а не переключателем.
Плюсы
Компактный, легкий в эксплуатации (всё делаешь на интуитивном уровне)
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
Марина86
19/06/2019
Україна
Компактный и функциональный
-компактный блендер, заберу на дачу, как раз сезон овощей - Удобная нарезка слайсами, спиралью и ленточками, благодаря насадкам. - Чёрный цвет вне конкуренции. - Качественный пластик - Удобная кнопка. Хорошая мощность. - В наборе веньчик и обычный измельчитель. - Фишечка набора - чаша для смузи. Сделал себе перекус, закрыл специальной крышкой и взял с собой. Благодаря специальному горлышку которое плотно закрывается можно пить свой смузи прямо в дороге.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Плюсы
Зручний, багато насадок в комлекті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей