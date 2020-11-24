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Все серии

  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2642/40

5
| (257) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
Мощный и надежный ручной блендер 700 Вт оснащен функцией SpeedTouch для удобного выбора скорости и простого управления. Технология ProMix гарантирует плавное, эффективное смешивание для достижения однородной консистенции. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки.
Посмотреть все преимущества

Смешивание, взбивание, нарезка и многое другое

Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

  • 700 Вт, SpeedTouch с турборежимом

  • Технология ProMix

  • В 2 раза более тщательное смешивание*

  • На 30 % быстрее*

Гарантия 2 года

Гарантия 2 года

Международная гарантия на 2 года.

Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

Мощный мотор 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Мощный мотор 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Благодаря мощному и надежному мотору 700 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

257

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2

24/11/2020

Україна

Україна

Очень удобный!

Очень удобное решение при ограниченном месте на кухне = приготовил, помыл, сложил ). Нравится возможность регулирования скоростей наджатием, а не переключателем.

Плюсы

Компактный, легкий в эксплуатации (всё делаешь на интуитивном уровне)

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

19/06/2019

Україна

Україна

Компактный и функциональный

-компактный блендер, заберу на дачу, как раз сезон овощей - Удобная нарезка слайсами, спиралью и ленточками, благодаря насадкам. - Чёрный цвет вне конкуренции. - Качественный пластик - Удобная кнопка. Хорошая мощность. - В наборе веньчик и обычный измельчитель. - Фишечка набора - чаша для смузи. Сделал себе перекус, закрыл специальной крышкой и взял с собой. Благодаря специальному горлышку которое плотно закрывается можно пить свой смузи прямо в дороге.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Плюсы

Зручний, багато насадок в комлекті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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      Примечания

      1. По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей