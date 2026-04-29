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Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

Больше не доступен

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Viva CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2642/40

Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF файл, 173.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection ProMix Handblender HR2642/40 - English (US)

  • PDF файл, 948.4 kB
  • 13 March 2026

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