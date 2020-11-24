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Больше не доступен
Мощность смешивания 800 Вт
Регулировка скорости SpeedTouch
Дорожный стакан и спиралайзер
Легко чистится
Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.
Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.
Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.
Награды
5.0
из 5
257
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Belijsvet
24/11/2020
Україна
Очень удобный!
Очень удобное решение при ограниченном месте на кухне = приготовил, помыл, сложил ). Нравится возможность регулирования скоростей наджатием, а не переключателем.
Плюсы
Компактный, легкий в эксплуатации (всё делаешь на интуитивном уровне)
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
Марина86
19/06/2019
Україна
Компактный и функциональный
-компактный блендер, заберу на дачу, как раз сезон овощей - Удобная нарезка слайсами, спиралью и ленточками, благодаря насадкам. - Чёрный цвет вне конкуренции. - Качественный пластик - Удобная кнопка. Хорошая мощность. - В наборе веньчик и обычный измельчитель. - Фишечка набора - чаша для смузи. Сделал себе перекус, закрыл специальной крышкой и взял с собой. Благодаря специальному горлышку которое плотно закрывается можно пить свой смузи прямо в дороге.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Плюсы
Зручний, багато насадок в комлекті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix