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Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

Больше не доступен

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Viva CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2657/90

Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Hand Blender HR265x sDFU EU

  • PDF файл, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 13 March 2026

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