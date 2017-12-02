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Больше не доступен

HR2723/20

HR2723/20

4.7

| (10) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

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Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).

3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).

Прочный металлический коннектор устойчив к нагрузкам во время готовки фарша

Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

10

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

02/12/2017

Україна

Україна

Супер

Значно полегшив собі життя. Раніше мусив молоти м"ясо вручну.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2723/20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2723/20

15/06/2026

Україна

Україна

Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?

Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую !

Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2019-11-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2019-11-09

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