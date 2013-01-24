Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Viva Collection

Мясорубка

HR2723/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Высокая производительность, максимальная гигиеничность Высокая производительность, максимальная гигиеничность Высокая производительность, максимальная гигиеничность
    -{discount-value}

    Viva Collection Мясорубка

    HR2723/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Высокая производительность, максимальная гигиеничность

    Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, максимальная гигиеничность

    Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая производительность, максимальная гигиеничность

    Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, максимальная гигиеничность

    Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все meat-mincer

      Высокая производительность, максимальная гигиеничность

      InsertClean: простая и быстрая очистка

      • 2,3 кг/мин
      • Мощность при блокировке мотора: 1800 Вт
      • Белый
      Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

      Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

      Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).

      3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

      3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

      3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).

      Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они всегда будут установлены правильно

      Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они всегда будут установлены правильно

      Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

      Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

      Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

      Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

      Инновационная конструкция камеры подачи мяса для удобной очистки

      Инновационная конструкция камеры подачи мяса для удобной очистки

      Инновационная конструкция камеры подачи мяса обеспечивает удобный доступ к участкам, на которых скапливается большинство остатков фарша, для непревзойденного качества быстрой и гигиеничной очистки.

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

      Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

      Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

      Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.

      Насадка для кеббе в комплекте

      Насадка для кеббе в комплекте

      Прочный металлический соединительный элемент устойчив к большим нагрузкам во время приготовления фарша

      Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Аксессуар для очистки
        • Насадка для крупной шинковки
        • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
        • Насадка для мелкой шинковки
        • Насадка для кеббе
        • Контейнер для овощей
        • Насадка для колбасок

      • Общие характеристики

        Количество дисков для нарезки ломтиками
        3
        Количество скоростей
        1

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1  м
        Частота
        50  Гц
        Мощность
        1800  Вт

      • Вес и габариты

        Диаметр насадки для колбасок
        12, 22  миллиметра
        Диаметр отверстий решеток
        3, 5, 8  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        • Серебристый
        • Белый

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик ABS
        Материал загрузочного лотка
        Металл

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться