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Больше не доступен
Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).
3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).
Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.
4.7
из 5
10
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
MARWIN
02/12/2017
Україна
Супер
Значно полегшив собі життя. Раніше мусив молоти м"ясо вручну.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2723/20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2723/20
Romario)))
15/06/2026
Україна
Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?
Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Laud
09/11/2021
Україна
Рекомендую !
Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2019-11-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2019-11-09