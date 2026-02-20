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HR2723/20
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User Manual Philips Viva Collection Meat mincer
Все (3)
Можно ли обрабатывать замороженное мясо в мясорубке?
Можно ли заливать воду с моющим средством в прибор для очистки?
Какого размера должны быть кусочки мяса для обработки в мясорубке?
Что делать, если мясорубка прекращает работать во время использования?
Почему металлические детали мясорубки потемнели?
Почему прибор внезапно выключился?
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