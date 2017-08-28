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  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка для цитрусовых

HR2744/40

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Свежий сок всего за несколько секунд
Яркая цветная соковыжималка для цитрусовых Philips HR2744/40 с регулятором содержания мякоти в соках по вашему вкусу.
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Соковыжималка для цитрусовых для приготовления с мякотью или без

Свежий сок всего за несколько секунд

  • 0,6 л

  • 25 Вт

  • Регулятор мякоти

  • Функция Auto Reverse

Регулятор мякоти

Регулятор мякоти

Вкусный сок: прозрачный или с мякотью.

Кувшин для сока 600 мл

Кувшин для сока 600 мл

Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

Компактная конструкция

Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/08/2017

Україна

Україна

Оптимальна для своего сегмента

Этот цитрус-пресс купили прошлой зимой-когда апельсонов валом, а они просто вянут в вазе. Работает достаточно тихо, в сравнении с аналогами, очень простая конструкция-мыть-разбирать-сможет и ребенок. Для меня стала находкой - такого количества цитрусов не съешь в сутки- а в виде фреша-запросто идёт! Люблю пить разные миксы - с грейпфрутом, лимоном, лаймом. Словом-это способ заправить себя здоровьем и витаминами еще и с удовольствием для самого себя! И да, ее можно мыть в посудомоечной машине. Отличная!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

01/08/2017

Україна

Україна

Отличная соковыжималка, никаких нареканий.

Покупкой очень довольна. Теперь каждое утро вся семья пьет апельсиновый фреш. Приготовление сока для троих занимает минуты две, а мытье соковыжималки не более минуты. Весьма удобна в использовании и очень проста в управлении. Детали выглядят прочными.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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