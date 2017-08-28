Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
0,6 л
25 Вт
Регулятор мякоти
Функция Auto Reverse
Вкусный сок: прозрачный или с мякотью.
Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.
Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
28/08/2017
Україна
Оптимальна для своего сегмента
Этот цитрус-пресс купили прошлой зимой-когда апельсонов валом, а они просто вянут в вазе. Работает достаточно тихо, в сравнении с аналогами, очень простая конструкция-мыть-разбирать-сможет и ребенок. Для меня стала находкой - такого количества цитрусов не съешь в сутки- а в виде фреша-запросто идёт! Люблю пить разные миксы - с грейпфрутом, лимоном, лаймом. Словом-это способ заправить себя здоровьем и витаминами еще и с удовольствием для самого себя! И да, ее можно мыть в посудомоечной машине. Отличная!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
alkawarit1102
01/08/2017
Україна
Отличная соковыжималка, никаких нареканий.
Покупкой очень довольна. Теперь каждое утро вся семья пьет апельсиновый фреш. Приготовление сока для троих занимает минуты две, а мытье соковыжималки не более минуты. Весьма удобна в использовании и очень проста в управлении. Детали выглядят прочными.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
Герда
26/10/2021
Україна
Для лучших завтраков
С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес