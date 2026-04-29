Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Обработка продуктов
Все серии
Viva Collection Соковыжималка для цитрусовых
Больше не доступен
Поддержка
HR2744/40
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Citrus press
Все (3)
Как работает регулятор содержания мякоти на соковыжималке для цитрусовых Philips?
Почему соковыжималка для цитрусовых Philips вращается в двух направлениях?
Можно ли мыть соковыжималку для цитрусовых Philips в посудомоечной машине?
Конус соковыжималки для цитрусовых Philips не вращается должным образом
Связаться с Philips
Мы готовы помочь