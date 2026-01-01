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Больше не доступен
HR2752/50
Свежевыжатый сок без шума
Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу.
Прямой поток
с металлическим фильтром
Система "капля-стоп"
Крышка от пыли
Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составит труда, поскольку его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.
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