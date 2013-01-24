Свежевыжатый сок без шума
Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежевыжатый сок без шума
Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах
Свежевыжатый сок без шума
Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежевыжатый сок без шума
Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики