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  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума
  • Свежевыжатый сок без шума

Больше не доступен

Цитрус-пресс

HR2752/50

Свежевыжатый сок без шума

Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу.

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Наиболее тихий цитрус-пресс

Свежевыжатый сок без шума

  • Прямой поток

  • с металлическим фильтром

  • Система "капля-стоп"

  • Крышка от пыли

Мощный мотор 85 Вт

Мощный мотор 85 Вт

Предотвращает протекание

Предотвращает протекание

Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составит труда, поскольку его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.

Исключительно тихая работа мотора

Технические характеристики

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