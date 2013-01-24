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Viva Collection

Блендер

HR3556/00
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  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
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    Viva Collection Блендер

    HR3556/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 тщательно смешивает ингредиенты и позволяет колоть лед. Благодаря качественному смешиванию прибор высвобождает большое количество питательных веществ из овощей и фруктов, поэтому смузи будут более полезными, а вы получите необходимое количество витаминов на весь день. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Блендер

    Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 тщательно смешивает ингредиенты и позволяет колоть лед. Благодаря качественному смешиванию прибор высвобождает большое количество питательных веществ из овощей и фруктов, поэтому смузи будут более полезными, а вы получите необходимое количество витаминов на весь день. Узнать обо всех преимуществах

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      Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

      Более тщательное смешивание — добавьте в рацион разнообразные фрукты и овощи

      • 900 Вт
      • ProBlend 6
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • Бутылочка On the Go
      Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

      Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

      В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

      2 года гарантии во всех странах

      2 года гарантии во всех странах

      На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

      Технология ProBlend 6 для более тщательного смешивания

      Мы разработали технологию ProBlend 6, чтобы обеспечить самое тщательное и эффективное смешивание и измельчение всех ингредиентов.

      Мощный мотор 900 Вт

      Благодаря мощности мотора 900 Вт блендер обеспечивает превосходную консистенцию и эффективное смешивание ваших любимых ингредиентов.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

      Удобный регулятор

      Наш литой регулятор имеет нескользящее покрытие, чтобы вы могли легко изменять скорость блендера.

      Импульсный режим для достижения однородной консистенции

      Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

      Отметки уровня жидкости, которые легко просматриваются

      Мы облегчили задачу измерения объема жидкости в стакане и кувшине блендера: на них нанесены четкие деления.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Кувшин

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Переключатель включение/выключение
        • Импульсный
        • Различные режимы скорости

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина
        0,6  л
        Мощность
        900  Вт
        напряжение
        200–230  В
        Емкость основного кувшина
        2  л

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

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