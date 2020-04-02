Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

Блендер Philips с технологией ProBlend 6 тщательно смешивает ингредиенты и позволяет колоть лед. Благодаря качественному смешиванию прибор высвобождает большое количество питательных веществ из овощей и фруктов, поэтому смузи будут более полезными, а вы получите необходимое количество витаминов на весь день.