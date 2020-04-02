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Больше не доступен
900 Вт
ProBlend 6
Стеклянный кувшин 2 л
Бутылочка On the Go
Мы разработали технологию ProBlend 6, чтобы обеспечить самое тщательное и эффективное смешивание и измельчение всех ингредиентов.
Благодаря мощности мотора 900 Вт блендер обеспечивает превосходную консистенцию и эффективное смешивание ваших любимых ингредиентов.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.
5.0
из 5
55
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
kris1809
02/04/2020
Україна
Этот Блендер очень мощный и функциональный.
Очень функциональный и мощный блендер. Справляется со всеми продуктами легко. Большая 2л чаша позволяет сделать коктейль для всех членов семьи одновременно. А маленький стакан подходит для перекуса после тренировки или во время обеда на работе. Выглядит очень дорого и стильно! Рекомендую.!!
Плюсы
Большая стеклянная чаша и маленькая для перекуса. Мощность. Количество скоростей. Стильный.
Минусы
Не обнаружила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Grom_dll
19/11/2020
Україна
Блендер просто супер. Подрібнення льоду великий +
В блендері все сподобалось. І переносний стакан дуже зручний. Можна готувати з собою. Philips краща марка!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Jasun
20/08/2020
Україна
Правильный выбор
К ручному решили купить еще с чашей, понравился доп стакан, который берешь сразу с собой, хорошо готовить овощные соки-пюре для закаток, например помидоры +перец.
Плюсы
за
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер