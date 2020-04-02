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  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
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  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

Больше не доступен

Viva CollectionБлендер

HR3556/00

5
| (55) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 тщательно смешивает ингредиенты и позволяет колоть лед. Благодаря качественному смешиванию прибор высвобождает большое количество питательных веществ из овощей и фруктов, поэтому смузи будут более полезными, а вы получите необходимое количество витаминов на весь день.
Посмотреть все преимущества

Более тщательное смешивание — добавьте в рацион разнообразные фрукты и овощи

Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

  • 900 Вт

  • ProBlend 6

  • Стеклянный кувшин 2 л

  • Бутылочка On the Go

Технология ProBlend 6 для более тщательного смешивания

Мы разработали технологию ProBlend 6, чтобы обеспечить самое тщательное и эффективное смешивание и измельчение всех ингредиентов.

Мощный мотор 900 Вт

Благодаря мощности мотора 900 Вт блендер обеспечивает превосходную консистенцию и эффективное смешивание ваших любимых ингредиентов.

Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

55

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

02/04/2020

Україна

Україна

Этот Блендер очень мощный и функциональный.

Очень функциональный и мощный блендер. Справляется со всеми продуктами легко. Большая 2л чаша позволяет сделать коктейль для всех членов семьи одновременно. А маленький стакан подходит для перекуса после тренировки или во время обеда на работе. Выглядит очень дорого и стильно! Рекомендую.!!

Плюсы

Большая стеклянная чаша и маленькая для перекуса. Мощность. Количество скоростей. Стильный.

Минусы

Не обнаружила.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер

19/11/2020

Україна

Україна

Блендер просто супер. Подрібнення льоду великий +

В блендері все сподобалось. І переносний стакан дуже зручний. Можна готувати з собою. Philips краща марка!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

К ручному решили купить еще с чашей, понравился доп стакан, который берешь сразу с собой, хорошо готовить овощные соки-пюре для закаток, например помидоры +перец.

Плюсы

за

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR3556/00 Блендер

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