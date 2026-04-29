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Viva Collection Блендер
Больше не доступен
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HR3556/00
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Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR3556/00 - English (US)
Все (3)
Для чего служит маленькая крышка?
Как очищать кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Из моего блендера Philips выходит пена
Блендер Philips блокируется во время работы
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