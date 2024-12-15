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  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
  • Идеальный результат вдвое быстрее
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Больше не доступен

Серия 5000Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

HR3573/90

5
| (29) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Идеальный результат вдвое быстрее
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
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Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

Идеальный результат вдвое быстрее

  • 1000 Вт

  • Технология ProBlend Crush

  • Чаша на 1,5л

  • Дорожная бутылка

2 года гарантии во всех странах

2 года гарантии во всех странах

На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт для балансировки мощности и идеальных результатов смешивания. Создан для максимальной производительности технологии ProBlend Crush.

Технология ProBlend Crush с 6-конечным ножом для простого смешивания

Технология ProBlend Crush с 6-конечным ножом для простого смешивания

Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффеткивным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

29

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Блендер HR3573/90 Рекомендую.

Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

23/08/2023

Україна

Україна

Супер потужність!

Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

17/06/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Всім задоволений.

Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.

Плюсы

Якість

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

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