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Больше не доступен
1000 Вт
Технология ProBlend Crush
Чаша на 1,5л
Дорожная бутылка
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт для балансировки мощности и идеальных результатов смешивания. Создан для максимальной производительности технологии ProBlend Crush.
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффеткивным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
5.0
из 5
29
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Азот
15/12/2024
Україна
Блендер HR3573/90 Рекомендую.
Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Nadia_17
23/08/2023
Україна
Супер потужність!
Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Юрій_M
17/06/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Всім задоволений.
Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.
Плюсы
Якість
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3573/90 Блендер