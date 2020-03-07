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    Series 5000

    Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

    HR3573/90
    Общая оценка / 5
    • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее
      -{discount-value}

      Series 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

      HR3573/90
      Общая оценка / 5

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

      Series 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

      Series 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

      Идеальный результат вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 5000

        Series 5000

        Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

        - {discount-value}

        Итого:

        Идеальный результат вдвое быстрее

        Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

        • 1000 Вт
        • Технология ProBlend Crush
        • Чаша на 1,5л
        • Дорожная бутылка
        2 года гарантии во всех странах

        2 года гарантии во всех странах

        На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

        Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

        Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

        Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

        Технология ProBlend Crush и 6-конечный нож для качественного смешивания

        Технология ProBlend Crush и 6-конечный нож для качественного смешивания

        Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты

        Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

        Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

        В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

        Новый большой стеклянный кувшин с внутренними ребрами

        Новый большой стеклянный кувшин с внутренними ребрами

        Этот инновационный стеклянный кувшин с внутренними ребрами обеспечивает оптимальный поток ингредиентов для идеального смешивания.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Съемный ножевой блок для легкой очистки

        Съемный ножевой блок для легкой очистки

        Съемный ножевой блок упрощает процедуру его очистки. Все съемные части также можно мыть в посудомоечной машине.

        Простое управление с регулятором скорости

        Простое управление с регулятором скорости

        Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

        Дорожная бутылка с отметками

        Дорожная бутылка с отметками

        Пейте полезные смузи, даже если вы все время в движении, из дорожной бутылки

        Импульсный режим для достижения однородной консистенции

        Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Кувшин
          • Дорожный стакан

        • Технические характеристики

          Мощность
          1000  Вт
          Емкость
          2  л
          Рабочая емкость кувшина
          1,5  л

        • Дизайн

          цвет
          Металлик

        • Общие характеристики

          Тип крышки
          Съемная
          Функции устройства
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Импульсный
          • Различные режимы скорости
          Blade
          6-конечный нож
          Интерфейс выбора скорости
          Поворотный переключатель

        • Обработка

          Материал основного корпуса
          Металл
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          Стекло

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            О Philips
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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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