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Серия 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л
Больше не доступен
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Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core
Из моего блендера Philips выходит пена
Блендер Philips блокируется во время работы
Блендер Philips не работает
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