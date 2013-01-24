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Avance Collection

Блендер

HR3652/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • На 50 % более тщательное смешивание* На 50 % более тщательное смешивание* На 50 % более тщательное смешивание*
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    Avance Collection Блендер

    HR3652/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    На 50 % более тщательное смешивание*

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Блендер

    На 50 % более тщательное смешивание*

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    На 50 % более тщательное смешивание*

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Блендер

    На 50 % более тщательное смешивание*

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

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      Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

      Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

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      До 35 000 оборотов в минуту

      До 35 000 оборотов в минуту

      Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи

      Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

      Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

      В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

      Режим управления скоростью вручную

      Режим управления скоростью вручную

      От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.

      Запрограммированные режимы для смузи

      Запрограммированные режимы для смузи

      Запрограммированные режимы для простого приготовления домашних смузи.

      Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.

      2 года гарантии во всех странах

      2 года гарантии во всех странах

      На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Светодиодный дисплей
        • Импульсный
        • Различные режимы скорости
        • Индикатор включения питания

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,8  л
        Питание
        1400  Вт
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        35 000  об/мин
        напряжение
        200–230  В

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло
        Материал основного корпуса
        Металл

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