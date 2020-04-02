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  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*
  • На 50 % более тщательное смешивание*

Больше не доступен

Avance CollectionБлендер

HR3652/00

4.9
| (151) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
На 50 % более тщательное смешивание*
Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и частоте мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион.
Посмотреть все преимущества

Побуждает 80 % пользователей употреблять больше фруктов и овощей*

На 50 % более тщательное смешивание*

  • Технология 3D смешивания ProBlend 6

  • Стеклянный кувшин 1,5 л

  • 3 программы и ручные настройки

Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.

Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.

До 35 000 оборотов в минуту

До 35 000 оборотов в минуту

Частота мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

151

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

3
2

02/04/2020

Україна

Україна

У этого блендера много полезных функций

Он действительно очень мощный, много клетчатки содержит в напитке, обожаю делать коктейли, лёд дробит на ура. Буду родителям дарить на годовщину и вам советую приобрести чудо технику.

Плюсы

Мощный,а главное все сбивает на ура

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер

24/08/2017

Україна

Україна

Мощный, удобный, красивый.

Очень хотим купить к нему стаканы, как в модели HR3655.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже гарний помічник

Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.

Плюсы

Все прекрасно

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

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      Примечания

      1. Тестирование в независимой лаборатории: сравнение с Philips Avance HR2195

      2. Исследование потребительского спроса на дому независимым агентством, выполненное в Германии и Корее с участием 100 покупателей; тестирование проводилось в течение 4 недель