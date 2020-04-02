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Больше не доступен
Технология 3D смешивания ProBlend 6
Стеклянный кувшин 1,5 л
3 программы и ручные настройки
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Частота мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
4.9
из 5
151
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
Lolita22
02/04/2020
Україна
У этого блендера много полезных функций
Он действительно очень мощный, много клетчатки содержит в напитке, обожаю делать коктейли, лёд дробит на ура. Буду родителям дарить на годовщину и вам советую приобрести чудо технику.
Плюсы
Мощный,а главное все сбивает на ура
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер
Alexandrkiev69
24/08/2017
Україна
Мощный, удобный, красивый.
Очень хотим купить к нему стаканы, как в модели HR3655.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR3652/00 Блендер
Shoni1966
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже гарний помічник
Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.
Плюсы
Все прекрасно
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Тестирование в независимой лаборатории: сравнение с Philips Avance HR2195
Исследование потребительского спроса на дому независимым агентством, выполненное в Германии и Корее с участием 100 покупателей; тестирование проводилось в течение 4 недель