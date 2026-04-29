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Avance Collection Блендер
Больше не доступен
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HR3652/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender - English (US)
Все (4)
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как очищать кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Во время перемешивания ингредиентов в кувшине повредилась лопаточка. Что можно сделать?
Блендер нагревается. Что делать?
Индикатор блендера Philips постоянно мигает.
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