Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах
Выберите одну из трех программ: приготовление смузи, измельчение льда или импульсный режим. Сделайте любой смузи на свой вкус.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.
Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут стать менее острыми.
Выбор программы одним нажатием, в том числе для вакуумного смешивания, вакуумного измельчения льда и приготовления смузи
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Благодаря вакуумной технологии в кувшине образуется низкокислородная среда. В результате смузи обладает более однородной текстурой, в нем меньше пузырьков и меньше пены и он дольше остается свежим.
Все любят вкусные смузи! 2-литровый кувшин из тритана сополиэстера обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Дизайн
Отделка