Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Высокоскоростной вакуумный блендер

HR3756/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня* Сохраняет смузи свежими в течение дня* Сохраняет смузи свежими в течение дня*
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Высокоскоростной вакуумный блендер

    HR3756/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Сохраняет смузи свежими в течение дня*

    Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах

    Высокоскоростной вакуумный блендер

    Сохраняет смузи свежими в течение дня*

    Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах

    Сохраняет смузи свежими в течение дня*

    Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах

    Высокоскоростной вакуумный блендер

    Сохраняет смузи свежими в течение дня*

    Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все blender

      Сохраняет смузи свежими в течение дня*

      Улучшенное смешивание в вакууме

      • Avance
      • Вакуумная технология
      • 1400 Вт
      • 35 000 об/мин
      Запрограммированный режим для вакуумного и однородного смешивания

      Запрограммированный режим для вакуумного и однородного смешивания

      Выберите одну из трех программ: приготовление смузи, измельчение льда или импульсный режим. Сделайте любой смузи на свой вкус.

      Ручной режим управления скоростью

      Ручной режим управления скоростью

      От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.

      Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

      Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

      Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.

      Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

      Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

      Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.

      До 35 000 оборотов в минуту

      До 35 000 оборотов в минуту

      Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи

      Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут стать менее острыми.

      Выбор программы одним нажатием

      Выбор программы одним нажатием

      Выбор программы одним нажатием, в том числе для вакуумного смешивания, вакуумного измельчения льда и приготовления смузи

      2 года гарантии во всех странах

      2 года гарантии во всех странах

      На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

      Вакуумная технология

      Благодаря вакуумной технологии в кувшине образуется низкокислородная среда. В результате смузи обладает более однородной текстурой, в нем меньше пузырьков и меньше пены и он дольше остается свежим.

      2 кувшина из тритана, которые практически невозможно разбить

      Все любят вкусные смузи! 2-литровый кувшин из тритана сополиэстера обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кувшин
        • Буклет с рецептами
        • 2 дорожные бутылки On the Go

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        Изменяемые
        Предустановленные программы
        4
        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Импульсный
        • Различные режимы скорости
        • Съемная крышка
        Кнопка смешивания смузи в вакууме
        Да
        Основная характеристика
        ProBlend 6 3D

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Емкость
        2,2  л
        Рабочая емкость кувшина
        1,8  л
        Мощность
        1400  Вт
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        35 000  об/мин
        Длина шнура
        1  м

      • Дизайн

        цвет
        Металлик

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Тритан
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • *По сравнению с работой блендера Philips HR3752 без вакуумной функции смешивания; испытания проведены независимой лабораторией в ноябре/декабре 2017 года.

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться