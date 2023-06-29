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Все серии

  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*
  • Сохраняет смузи свежими в течение дня*

Больше не доступен

Avance CollectionВысокоскоростной вакуумный блендер

HR3756/00

4.9
| (22) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили. Мощная технология вакуумного блендера Philips снижает
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Улучшенное смешивание в вакууме

Сохраняет смузи свежими в течение дня*

  • 1400 Вт

  • Технология 3D смешивания ProBlend 6

  • Тритановая чаша на 1,8 л

  • Дорожная бутылка

Вакуумная технология

Вакуумная технология выкачивает кислород из кувшина перед смешиванием. В итоге смесь получается менее пенистой, в ней меньше пузырей и сок не так сильно отделяется от мякоти. Смузи также дольше останется свежим.

Предустановка для приготовления смузи в вакууме

Предустановка для приготовления смузи в вакууме

Выберите любую из 3 программ: вакуум-смузи, импульсная или дробление льда. Любые смузи в вашем распоряжении.

2 кувшина из тритана, которые практически невозможно разбить

Все любят вкусные смузи! 2-литровый кувшин из тритана сополиэстера обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

22

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

2
1

29/06/2023

Україна

Україна

Чудово.

Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

11/01/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Отличный девайс

Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))

Плюсы

Качество приготовления смузи

Минусы

Нет нареканий.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

01/12/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Очень довольна!

Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.

Плюсы

Все

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

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      Примечания

      1. По сравнению с работой блендера Philips HR3752 без вакуумной функции смешивания; испытания проведены независимой лабораторией в ноябре/декабре 2017 года.