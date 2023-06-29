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Больше не доступен
1400 Вт
Технология 3D смешивания ProBlend 6
Тритановая чаша на 1,8 л
Дорожная бутылка
Вакуумная технология выкачивает кислород из кувшина перед смешиванием. В итоге смесь получается менее пенистой, в ней меньше пузырей и сок не так сильно отделяется от мякоти. Смузи также дольше останется свежим.
Выберите любую из 3 программ: вакуум-смузи, импульсная или дробление льда. Любые смузи в вашем распоряжении.
Все любят вкусные смузи! 2-литровый кувшин из тритана сополиэстера обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.
4.9
из 5
22
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
SomR
29/06/2023
Україна
Чудово.
Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Юстас-Алексу
11/01/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Отличный девайс
Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))
Плюсы
Качество приготовления смузи
Минусы
Нет нареканий.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Alena75
01/12/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Очень довольна!
Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.
Плюсы
Все
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
По сравнению с работой блендера Philips HR3752 без вакуумной функции смешивания; испытания проведены независимой лабораторией в ноябре/декабре 2017 года.