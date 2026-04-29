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Avance Collection Высокоскоростной вакуумный блендер

Больше не доступен

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Avance CollectionВысокоскоростной вакуумный блендер

HR3756/00

Avance Collection Высокоскоростной вакуумный блендер

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Consumer Care Book Philips High speed vacuum blender - English (US)

  • PDF файл, 867.4 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips High speed vacuum blender - English (US)

  • PDF файл, 247 kB
  • 13 March 2026

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