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Avance Collection Высокоскоростной вакуумный блендер
Больше не доступен
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HR3756/00
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Consumer Care Book Philips High speed vacuum blender - English (US)
Eco passport Philips High speed vacuum blender - English (US)
Все (3)
Хранение продуктов в вакуумном блендере Philips
Порошкообразные ингредиенты в вакуумном блендере
Можно ли наливать горячую жидкость в блендер Philips?
Вакуумный блендер не работает, горит красный значок
Не удается снять крышку кувшина вакуумного блендера
Вакуумный блендер не вакуумирует, горит красный значок
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