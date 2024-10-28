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  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
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  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
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  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
  • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

Серия 7000Высокоскоростной блендер

HR3760/00

4.7
| (43) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение HomeID поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи.
Посмотреть все преимущества

Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

  • Технология ProBlend Ultra

  • Приложение HomeID

  • Программы для быстрого выбора

Превосходные рецепты и вкусный кофе с HomeID

Превосходные рецепты и вкусный кофе с HomeID

Загрузите приложение HomeID и откройте для себя сотни рецептов для вашего нового блендера, включая напитки, закуски, десерты и даже основные блюда. Готовить полезную пищу еще никогда не было так просто — все благодаря простым рецептам для создания вкусных блюд для всей семьи. От более полезных десертов из шоколада до питательных основных блюд — в HomeID вы найдете новые любимые рецепты.

Технология ProBlend Ultra

Технология ProBlend Ultra

Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, специально предназначенные для совместной работы для создания безграничного разнообразия вкусов и текстур.

Кувшин ProBlend Ultra

Кувшин ProBlend Ultra

Кувшин ProBlend Ultra с уникальными ребрами управляет потоком ингредиентов, обеспечивая равномерное смешивание.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

43

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

4
3

28/10/2024

Україна

Україна

Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!

Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

10/05/2023

Україна

Україна

2 в 1 корисний прибор

Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

09/05/2023

Україна

Україна

Многофункциональный блендер

Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.

Плюсы

Многофункциональный

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

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