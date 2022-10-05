Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Высокоскоростной блендер
Итого:
Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, специально предназначенные для совместной работы для создания безграничного разнообразия вкусов и текстур.
Программы быстрого выбора отображаются с настройками времени и скорости, чтобы вы понимали тонкости приготовления по рецептам. Доступные программы: смузи, ореховая паста , десерт, суп, соус, дробление льда и очистка.
Стеклянный кувшин 2 литра с рабочей емкостью 1,8 литра для приготовления порций на всю семью.
Активируйте функцию очистки, добавив немного воды и средства для мытья посуды — оцените результат очистки уже через 2 минуты. Режим очистки устраняет даже налипшие остатки ингредиентов, такие как тесто для пирога и ореховая паста.
Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Лезвия ProBlend Ultra имеют специальную конструкцию с защитой от попадания и застревания ингредиентов под лезвиями.
Мотор ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт обеспечивает оптимальную скорость смешивания и циркуляцию всех ингредиентов.
Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную зазубренную конструкцию для дробления твердых ингредиентов и их разрезания для идеальных результатов смешивания.
Кувшин ProBlend Ultra с уникальными ребрами управляет потоком ингредиентов, обеспечивая равномерное смешивание.
Страна изготовления
Технические характеристики
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.