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Серия 7000 Высокоскоростной блендер

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Серия 7000Высокоскоростной блендер

HR3760/00

Серия 7000 Высокоскоростной блендер

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 208.6 kB
  • 24 March 2026

3000 088 3641 3_EU9_2-2_HR3760_UM_V3.1 DFU

  • PDF файл, 7.8 MB
  • 13 March 2026

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