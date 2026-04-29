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Серия 7000 Высокоскоростной блендер
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HR3760/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
3000 088 3641 3_EU9_2-2_HR3760_UM_V3.1 DFU
Все (3)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как включить импульсный режим на блендере Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Кувшин блендера протекает. Что делать?
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