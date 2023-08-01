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2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
Этот ручной миксер 2 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка, а также удобный доступ даже в уголки глубоких емкостей благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадкой блендера, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
Этот ручной миксер 2 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка, а также удобный доступ даже в уголки глубоких емкостей благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадкой блендера, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах
2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
Этот ручной миксер 2 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка, а также удобный доступ даже в уголки глубоких емкостей благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадкой блендера, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
Этот ручной миксер 2 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка, а также удобный доступ даже в уголки глубоких емкостей благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадкой блендера, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Мощный ручной миксер 500 Вт
Итого:
5 режимов скорости и турборежим для максимального контроля над процессом смешивания.
Расслабьтесь и наслаждайтесь выпечкой с двумя режимами приготовления — смешиванием с жидкостью и без — всего с одним удобным прибором.
Легко доставайте блендером ингредиенты даже в дальних уголках емкости, оцените минимум разбрызгивания и быструю очистку с новой конструкцией с длинным стержнем. Используйте функцию Soft Start — с ней прибор постепенно набирает мощность во избежание разбрызгивания.
Высококачественные аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине*.
Сэкономьте пространство и поддерживайте чистоту на кухне, храня аксессуары в удобном универсальном кувшине 1 л для хранения и приготовления.
Длинный стержень позволит легко обрабатывать ингредиенты даже в труднодоступных участках емкостей, что обеспечит минимум грязи и разбрызгивания и позволит вам сократить время на очистку.
Легкая конструкция и эргономичная рукоятка для комфортного хвата, которая не ударится о край емкости и удобна в использовании даже при замешивании густого теста.
Регулируемый штекер и гибкий кабель можно разместить, как удобно вам, чтобы он не мешался при использовании прибора.
Страна изготовления
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Обработка
Обслуживание
Аксессуары в комплекте
Забота об окружающей среде
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