КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
  • 2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

Philips серии 5000Мощный ручной миксер 500 Вт

HR3781/10

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
Этот ручной миксер 2 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка, а также удобный доступ даже в уголки глубоких емкостей благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадкой блендера, а также стаканом для хранения.
Посмотреть все преимущества

Защита от разбрызгивания, длинный стержень

2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

  • Мощный мотор 500 Вт

  • Насадка ручной блендер

  • Удобное хранение в стакане

  • Выпечка без разбрызгивания

  • LED-экран

5 режимов скорости и турборежим для любых задач смешивания

5 режимов скорости и турборежим для любых задач смешивания

5 режимов скорости и турборежим для максимального контроля над процессом смешивания.

Насадка ручной блендер в комплекте

Насадка ручной блендер в комплекте

Расслабьтесь и наслаждайтесь выпечкой с двумя режимами приготовления — смешиванием с жидкостью и без — всего с одним удобным прибором.

Минимум разбрызгивания и быстрая очистка

Минимум разбрызгивания и быстрая очистка

Легко доставайте блендером ингредиенты даже в дальних уголках емкости, оцените минимум разбрызгивания и быструю очистку с новой конструкцией с длинным стержнем. Используйте функцию Soft Start — с ней прибор постепенно набирает мощность во избежание разбрызгивания.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Плюсы

Надійність

Минусы

Жодного

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Плюсы

Хороша комплектація

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Больше информации об аксессуарах, пригодных к мытью в посудомоечной машине, см. в руководстве.