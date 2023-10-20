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Расширенная гарантия 3 года
Мощный мотор 500 Вт
Насадка ручной блендер
Удобное хранение в стакане
Выпечка без разбрызгивания
LED-экран
5 режимов скорости и турборежим для максимального контроля над процессом смешивания.
Расслабьтесь и наслаждайтесь выпечкой с двумя режимами приготовления — смешиванием с жидкостью и без — всего с одним удобным прибором.
Легко доставайте блендером ингредиенты даже в дальних уголках емкости, оцените минимум разбрызгивания и быструю очистку с новой конструкцией с длинным стержнем. Используйте функцию Soft Start — с ней прибор постепенно набирает мощность во избежание разбрызгивания.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Плюсы
Надійність
Минусы
Жодного
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Плюсы
Хороша комплектація
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Больше информации об аксессуарах, пригодных к мытью в посудомоечной машине, см. в руководстве.