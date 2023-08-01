2 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

Этот ручной миксер 2 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка, а также удобный доступ даже в уголки глубоких емкостей благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадкой блендера, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах