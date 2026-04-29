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Philips серии 5000 Мощный ручной миксер 500 Вт
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HR3781/10
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Все (3)
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
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Не удается извлечь венчики или крюки для теста из миксера Philips
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