КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips серии 5000 Мощный ручной миксер 500 Вт

Поддержка

Philips серии 5000Мощный ручной миксер 500 Вт

HR3781/10

Philips серии 5000 Мощный ручной миксер 500 Вт

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF файл, 287.4 kB
  • 12 June 2026

300010133101 A_HR3781_Tiramisu Mixer DFU UM

  • PDF файл, 3 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь