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Больше не доступен
800 Вт
29 функций
Диск 2 в 1
Соковыжималка для цитрусовых
Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
Более 29 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от Вашего желания!
Награды
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Плюсы
компактний, тихий, функціональний
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Simuran
30/10/2021
Україна
Виріб відмінний по функціях
По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!
Плюсы
Компактний, зручний, багатофункціональний
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Muchko.1984
26/10/2021
Україна
Хороший помічник для господині на кухні.
Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.
Плюсы
Всім рекомендую)))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн