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Все серии

  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

Больше не доступен

Viva CollectionКомпактный кухонный комбайн

HR7510/00

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов.
Посмотреть все преимущества

Отличные результаты даже при обработке самых твердых ингредиентов

Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

  • 800 Вт

  • 29 функций

  • Диск 2 в 1

  • Соковыжималка для цитрусовых

Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки ингредиентов

Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

Универсально: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте и выжимайте сок

Более 29 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от Вашего желания!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Плюсы

компактний, тихий, функціональний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Плюсы

Компактний, зручний, багатофункціональний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Плюсы

Всім рекомендую)))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

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