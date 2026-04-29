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Viva Collection Компактный кухонный комбайн

Больше не доступен

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Viva CollectionКомпактный кухонный комбайн

HR7510/00

Viva Collection Компактный кухонный комбайн

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 349.2 kB
  • 10 April 2025

User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor

  • PDF файл, 17.6 MB
  • 10 March 2024

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