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Больше не доступен
Экономит место и усилия
Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер.
500 Вт
Компактный прибор "2 в 1"
чаша 2 л
Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.
Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.
Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NataMak
01/08/2017
Україна
довговічний комбайн
придбала комбайн ще у 2011 році, простий, з максимальною кількістю функцій, просто незамінимий помічник для мене в кухні, якщо і купуватиму колись новий, то тільки Philips. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
Этот отзыв про Daily Collection HR7625/70 Кухонный комбайн
Этот отзыв про Daily Collection HR7625/70 Кухонный комбайн
28/10/2021
Україна
Долговечный и универсальный помощник!
Покупала такой комбайн очень давно, но до сих пор не было никаких нареканий, не приходилось носить в ремонт, ножи, как и прежде острые, работает, как часики, делаю с помощью него очень много всего и не представляю, как обходилась раньше. Удобный, компактный, мощный, очень довольна!
Плюсы
однозначно,ЗА
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7625/70 Кухонний комбайн
Date of Use 2019-10-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7625/70 Кухонний комбайн
Date of Use 2019-10-27