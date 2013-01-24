Легко выполняет более 25 функций

В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих более 25 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера и измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и размешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.