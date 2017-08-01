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  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
  • Экономит место и усилия
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Больше не доступен

Daily CollectionКухонный комбайн

HR7625/70

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Экономит место и усилия

Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер.

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Ультракомпактный кухонный комбайн с блендером

Экономит место и усилия

  • 500 Вт

  • Компактный прибор "2 в 1"

  • чаша 2 л

Компактное хранение насадок в чаше комбайна

Компактное хранение насадок в чаше комбайна

Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

2 скоростных режима и импульсный режим

2 скоростных режима и импульсный режим

Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.

Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

довговічний комбайн

придбала комбайн ще у 2011 році, простий, з максимальною кількістю функцій, просто незамінимий помічник для мене в кухні, якщо і купуватиму колись новий, то тільки Philips. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!

Этот отзыв про Daily Collection HR7625/70 Кухонный комбайн

Этот отзыв про Daily Collection HR7625/70 Кухонный комбайн

28/10/2021

Україна

Україна

Долговечный и универсальный помощник!

Покупала такой комбайн очень давно, но до сих пор не было никаких нареканий, не приходилось носить в ремонт, ножи, как и прежде острые, работает, как часики, делаю с помощью него очень много всего и не представляю, как обходилась раньше. Удобный, компактный, мощный, очень довольна!

Плюсы

однозначно,ЗА

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7625/70 Кухонний комбайн

Date of Use 2019-10-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7625/70 Кухонний комбайн

Date of Use 2019-10-27

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