Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Обработка продуктов
Все серии
Daily Collection Кухонный комбайн
Больше не доступен
Поддержка
HR7625/70
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
User Manual Philips Daily Collection Food processor HR7625/70
Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)
Все (6)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
В комплект входит белая пластмассовая деталь, похожая на металлический нож. Для чего она предназначена?
Можно ли дробить лед с помощью кухонного комбайна Philips?
Как заменить съемные вставки ножа и измельчителя?
Как правильно установить чашу?
Как правильно хранить шнур?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Блендер Philips блокируется во время работы
Почему не закрывается крышка?
В результате нарезки овощей на ломтики получается пюреобразная масса. Что делать?
Не работают насадки в чаше измельчителя. Что делать?
Связаться с Philips
Мы готовы помочь