Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Безупречная многофункциональность
Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.
С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.
Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7740/55 Кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7740/55 Кухонний комбайн