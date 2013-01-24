Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Кухонный комбайн

HR7740
Общая оценка / 5
  • Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность
    -{discount-value}

    Кухонный комбайн

    HR7740
    Общая оценка / 5

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    Похожие продукты

    См. все food-processor

      Безупречная многофункциональность

      Кнопка Click&Go для простой сборки и разборки

      29-33 функции

      29-33 функции

      С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.

      Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

      Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

      Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.

      Простая установка на 360 градусов

      Простая установка на 360 градусов

      Благодаря особому эргономичному дизайну низа чаши и крышки вам не нужно вертеть и поворачивать их в поисках правильного положения для присоединения. Конструкция позволяет присоединять их под любым углом без усилий.

      Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

      Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

      Большая чаша обеспечивает большой полезный объем: вмещает 1,25 кг крутого теста, 2 кг негустого теста, 1,8 л супа и 7 яичных белков.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  м
        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Питание
        800  Вт
        Емкость чаши
        3,6 и 2,5  Д
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Цвет
        Белый с оранжевым
        Очистка
        • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
        • Кнопка простой очистки
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        3,6  Д
        Вместимость чаши для жидкостей
        1,8  Д
        Вместимость чаши для теста
        1250  г
        Вместимость чаши для муки
        750  г
        Вместимость кувшина блендера
        1,5  Д
        Безопасность
        Автоматическое защитное отключение мотора
        Режимы скоростей
        2+ импульсный

      • Характеристики дизайна

        Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
        PP
        Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
        PP
        Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
        SAN
        Держатель вставок в диск
        АБС-пластик
        Металлический нож и вставки
        Нержавеющая сталь и пластик ABS
        Круглая насадка для взбивания
        Металлический баллон, корпус из полифениленоксида

      • Аксессуары

        Цитрус-пресс
        Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
        Стакан блендера (1,5 л)
        Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания и смешивания всех видов теста
        Нож из нержавеющей стали
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Вставка для средней шинковки
        Для средней шинковки овощей и фруктов
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля
        Вставка для шинковки
        Для тонкой нарезки фруктов и овощей
        Круглая насадка для взбивания
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
        Для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться