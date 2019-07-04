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  • Безупречная многофункциональность
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  • Безупречная многофункциональность
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Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7740

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Безупречная многофункциональность

Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

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Кнопка Click&Go для простой сборки и разборки

Безупречная многофункциональность

29-33 функции

29-33 функции

С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.

Мощный мотор 800 Вт справляется даже с самыми твердыми ингредиентами

Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7740/55 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7740/55 Кухонний комбайн

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