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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7745/80

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

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Моментальная сборка с системой Click&Go

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

33 функции

Система сборки Click&Go

Система сборки Click&Go

С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.

Простые значки

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Користуємось із задоволенням вже довгий час

Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7745/80 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7745/80 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.

Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7745/80 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7745/80 Кухонний комбайн

12/09/2018

Україна

Україна

чудовий помічник на кухні

Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7745/80 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7745/80 Кухонний комбайн

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