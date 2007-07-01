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    Кухонный комбайн

    HR7745/80
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    • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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      Кухонный комбайн

      HR7745/80
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Кухонный комбайн

        Кухонный комбайн

        Итого:

        Приготовление домашней пищи за считанные секунды

        Моментальная сборка с системой Click&Go

        Система сборки Click&Go

        Система сборки Click&Go

        С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Мощный мотор 800 Вт

        Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.

        • Технические характеристики

          Вставка для шинковки
          Для тонкой нарезки фруктов и овощей
          Длина шнура
          100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
          Мощность
          800 W
          Напряжение
          220–240 V
          Средняя вставка для нарезки картофеля
          Для нарезки картофеля
          Цвет
          Белый с оранжевым
          Частота
          50 Hz
          Контейнер для хранения
          Для хранения всех принадлежностей
          Мотор
          Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
          Лезвие из нержавеющей стали
          Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
          Металлический нож и вставки
          нержавеющая сталь и АБС-пластик
          Блендерная насадка
          Для взбивания и приготовления эмульсии
          Насадка для замешивания теста
          Для замешивания и смешивания всех видов теста
          Нож из нержавеющей стали
          для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Режимы скоростей
          2+ импульсный
          Безопасность
          Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
          Блендерная насадка
          Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
          Вставка для средней шинковки
          Для средней шинковки овощей и фруктов
          Емкость чаши
          3,6 L
          Стакан блендера (1,5 л)
          Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
          Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
          PP
          Соковыжималка для цитрусовых
          Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
          Функция замешивания теста для кексов
          700 g
          Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
          PP
          Чистка
          • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
          • Кнопка простой очистки
          Держатель вставок в диск
          АБС-пластик
          Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
          SAN
          Коробка для хранения, диск для приготовления эмульсий
          PP
          Соковыжималка
          Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов
          Вставка для нарезки тонкими ломтиками
          Для нарезки тонкими ломтиками овощей и фруктов

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