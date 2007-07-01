- Вставка для шинковки
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Для тонкой нарезки фруктов и овощей
- Длина шнура
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100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
- Мощность
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800 W
- Напряжение
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220–240 V
- Средняя вставка для нарезки картофеля
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Для нарезки картофеля
- Цвет
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Белый с оранжевым
- Частота
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50 Hz
- Контейнер для хранения
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Для хранения всех принадлежностей
- Мотор
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Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
- Лезвие из нержавеющей стали
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Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
- Металлический нож и вставки
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нержавеющая сталь и АБС-пластик
- Блендерная насадка
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Для взбивания и приготовления эмульсии
- Насадка для замешивания теста
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Для замешивания и смешивания всех видов теста
- Нож из нержавеющей стали
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для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
- Режимы скоростей
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2+ импульсный
- Безопасность
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Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
- Блендерная насадка
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Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
- Вставка для средней шинковки
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Для средней шинковки овощей и фруктов
- Емкость чаши
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3,6 L
- Стакан блендера (1,5 л)
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Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
- Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
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PP
- Соковыжималка для цитрусовых
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Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
- Функция замешивания теста для кексов
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700 g
- Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
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PP
- Чистка
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- Держатель вставок в диск
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АБС-пластик
- Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
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SAN
- Коробка для хранения, диск для приготовления эмульсий
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PP
- Соковыжималка
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Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов
- Вставка для нарезки тонкими ломтиками
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Для нарезки тонкими ломтиками овощей и фруктов