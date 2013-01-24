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    Кухонный комбайн

    HR7772/50
    Общая оценка / 5
    • Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий
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      Кухонный комбайн

      HR7772/50
      Общая оценка / 5

      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Кухонный комбайн

      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Кухонный комбайн

      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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        Кухонный комбайн

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Приготовление великолепных блюд без особых усилий

        Кухонный комбайн с цветовым обозначением насадок

        • 700 Вт
        • Компактный прибор "2 в 1"
        • чаша емкостью 3,4 л
        Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

        Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

        Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

        7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

        7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

        Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

        До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

        До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

        Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

        Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

        Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

        Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

        Удобная очистка после использования

        Удобная очистка после использования

        Очистить кухонный комбайн после использования невероятно просто. Налейте в блендер или чашу немного теплой воды и моющего средства и удерживайте несколько секунд кнопку включения импульсного режима.

        Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

        Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

        Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.

        Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

        Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Мотор 700 Вт для обработки большого количества ингредиентов и густого теста

        Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

        3 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

        Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц
          Режимы скоростей
          3 + импульсный режим
          Длина шнура
          120  см
          Вместимость чаши для сухих продуктов
          3,4  л
          Безопасность
          Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
          Вместимость кувшина блендера
          1,5  л
          Вместимость чаши для теста
          1700  г
          Вместимость чаши для муки
          1000  г
          Вместимость чаши для жидкостей
          2  л

        • Аксессуары

          Количество вставок/дисков
          2
          Насадка для замешивания теста
          Для замешивания теста (в том числе густого), смешивания, взбивания жидкого теста
          Соковыжималка для цитрусовых
          Для приготовления сока из цитрусовых
          Блендерная насадка
          Для взбивания и приготовления эмульсии
          Нож из нержавеющей стали
          • измельчение
          • Сбивание
          • образование пены
          • растирание
          • резка
          • смешивание
          • разминание
          • приготовление
          Ударопрочный блендер
          • измельчение
          • дробление
          • вспенивание
          • шинкование
          • приготовление пюре
          • превращение в однородную массу
          • получение жидкой массы
          • перемалывание
          • взбалтывание
          • размешивание

        • Характеристики дизайна

          Корпус
          АБС-пластик
          Переключатель скоростей
          АБС-пластик
          Кнопки выбора функций
          Импульсный
          Толкатель, внутренний толкатель
          Пластики ABS, SAN
          Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
          Полиформальдегид
          Диски, нож для измельчения
          Нержавеющая сталь
          Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
          PP
          Цвет
          Белоснежный, темно-серые вставки, элегантная цветная маркировка
          Чаша с крышкой и блендер
          SAN

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да

        • Страна изготовления

          Китай
          Да

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