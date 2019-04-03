КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

Больше не доступен

Aluminium CollectionКухонный комбайн

HR7775/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Безупречное качество без усилий

При создании многофункционального кухонного комбайна Philips HR7775/00 использовались самые передовые технологии. 10 насадок справляются более чем с 30 функциями. В комплект также входит уникальная насадка для приготовления сока.

Посмотреть все преимущества

Кухонный комбайн со сверхбыстрой соковыжималкой

Безупречное качество без усилий

  • 1000 Вт

  • Компактный прибор "3 в 1"

  • чаша емкостью 3,4 л

Приготовление сока на 200% быстрее по сравнению с другими кухонными комбайнами

Приготовление сока на 200% быстрее по сравнению с другими кухонными комбайнами

Это первый кухонный комбайн, оснащенный насадкой для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи ингредиентов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения

Запатентованный мелкоячеистый фильтр для увеличения объема сока

Запатентованный стальной мелкоячеистый фильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.

10 насадок для легкого выполнения более 30 функций

10 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

зручно, дуже подобається

комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Потужний і зручний

Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения