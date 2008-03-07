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    Aluminium Collection

    Кухонный комбайн

    HR7775/00
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    • Безупречное качество без усилий Безупречное качество без усилий Безупречное качество без усилий
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      Aluminium Collection Кухонный комбайн

      HR7775/00
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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Кухонный комбайн

        Итого:

        Безупречное качество без усилий

        Кухонный комбайн со сверхбыстрой соковыжималкой

        • 1000 Вт
        • Компактный прибор "3 в 1"
        • чаша емкостью 3,4 л
        Приготовление сока на 200% быстрее по сравнению с другими кухонными комбайнами

        Приготовление сока на 200% быстрее по сравнению с другими кухонными комбайнами

        Это первый кухонный комбайн, оснащенный насадкой для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи ингредиентов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения

        10 насадок для легкого выполнения более 30 функций

        10 насадок для легкого выполнения более 30 функций

        Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

        Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

        Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

        Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

        До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

        До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

        Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

        Запатентованный мелкоячеистый фильтр для увеличения объема сока

        Запатентованный стальной мелкоячеистый фильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.

        Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками 1-7 мм

        Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.

        Мотор 1000 Вт

        При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.

        Компактный прибор 3-в-1 экономит место на кухонном столе

        Компактный прибор 3-в-1 включает соковыжималку, блендер и чашу комбайна и, таким образом, занимает минимум места на кухонном столе.

        Стильный дизайн для Вашей кухни

        Стильный и компактный дизайн великолепно смотрится на любой кухне и занимает минимум места.

        • Технические характеристики

          Вместимость кувшина блендера
          1,5 L
          Длина шнура
          120 cm
          Китай
          Да
          Корпус
          ABS + матовый алюминий
          Напряжение
          220–240 V
          Нескользящие ножки
          Да
          Цвет
          Алюминиевый и темно-серый
          Лопатка
          Да
          Блендерная насадка
          Для взбивания и приготовления эмульсии
          Насадка для замешивания теста
          Для замешивания теста (в т.ч. густого), смешивания, взбивания жидкого теста
          Вместимость чаши для сухих продуктов
          3,4 L
          Нож из нержавеющей стали
          • измельчение
          • Сбивание
          • образование пены
          • растирание
          • резка
          • смешивание
          • разминание
          Режимы скоростей
          Различные скорости
          Безопасность
          Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
          Переключатель скоростей
          Матовый алюминий
          Соковыжималка для цитрусовых
          Для приготовления сока из цитрусовых
          Чаша с крышкой и блендер
          SAN
          Вместимость чаши для жидкостей
          2,0 L
          Диск для нарезки
          Для нарезки картофеля или сыра
          Количество вставок/дисков
          4
          Диски, нож для измельчения
          Нержавеющая сталь
          Соковыжималка
          Для приготовления сока из яблок, моркови и т.п.
          Вместимость чаши для теста
          1700 g
          Кнопки выбора функций
          режим для измельчения льда, импульсный режим
          Вместимость чаши для муки
          1000 g
          Соковыжималка
          Нержавеющая сталь, пластики ABS, SAN, POM
          Емкость соковыжималки
          1,5 L
          Съемный шинковочный диск
          Для средней/мелкой шинковки
          Регулируемый диск для нарезки ломтиков
          Для 1-7 мм кубиков из фруктов и овощей
          Ударопрочный блендер
          • измельчение
          • дробление
          • вспенивание
          • шинкование
          • приготовление пюре
          • превращение в однородную массу
          • получение жидкой массы
          • перемалывание
          • взбалтывание
          • размешивание
          Диск для нарезки соломкой/приготовления картофеля-фри
          Для нарезки в виде соломки или картофеля фри
          Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
          PP
          Толкатель, внутренний толкатель
          Пластики ABS, SAN
          Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
          Полиформальдегид

        • Общие характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да

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