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Кухонный комбайн
Итого:
Это первый кухонный комбайн, оснащенный насадкой для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи ингредиентов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения
Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.
Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.
Запатентованный стальной мелкоячеистый фильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.
При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.
Компактный прибор 3-в-1 включает соковыжималку, блендер и чашу комбайна и, таким образом, занимает минимум места на кухонном столе.
Стильный и компактный дизайн великолепно смотрится на любой кухне и занимает минимум места.
Технические характеристики
Общие характеристики