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При создании многофункционального кухонного комбайна Philips HR7775/00 использовались самые передовые технологии. 10 насадок справляются более чем с 30 функциями. В комплект также входит уникальная насадка для приготовления сока.
1000 Вт
Компактный прибор "3 в 1"
чаша емкостью 3,4 л
Это первый кухонный комбайн, оснащенный насадкой для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи ингредиентов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения
Запатентованный стальной мелкоячеистый фильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
irshik
03/04/2019
Україна
зручно, дуже подобається
комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
ktanyska
01/04/2019
Україна
Потужний і зручний
Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн