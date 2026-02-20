Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Поддержка
HR7775/00
Больше не доступен
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
В комплект входит белая пластмассовая деталь, похожая на металлический нож. Для чего она предназначена?
Можно ли дробить лед с помощью кухонного комбайна Philips?
Как собрать соковыжималку HR7775?
Как менять толщину ломтиков при использовании регулируемого диска для нарезки?
Как правильно хранить шнур?
Как увеличить выход сока?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Блендер Philips блокируется во время работы
В результате нарезки овощей на ломтики получается пюреобразная масса. Что делать?
Не работают насадки в чаше измельчителя. Что делать?
Двигатель работает нестабильно. Что происходит?
Кухонный комбайн Philips не включается
При очистке блендера в импульсном режиме/быстрая очистка, разбрызгивается вода. Что делать?
Насадка для теста и/или режущий блок не поворачиваются. Что следует делать?
Кухонный комбайн Philips внезапно перестал работать