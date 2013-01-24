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Avance Collection

Кухонный комбайн

HR7776/90
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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Avance Collection Кухонный комбайн

    HR7776/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Кухонный комбайн из коллекции Philips Avance — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Кухонный комбайн из коллекции Philips Avance — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

      • 1300 Вт
      • Компактный прибор "3 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

      Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

      Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!

      Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

      Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

      В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Кнопки запуска запрограммированных режимов: замеса теста,взбивания,колки льда

      Кнопки запуска запрограммированных режимов: замеса теста,взбивания,колки льда

      В дополнение к 12 скоростям и импульсному режиму этот кухонный комбайн Avance оснащен еще 3 запрограммированными кнопками, которые управляются одним касанием. Чтобы их выбрать, просто поверните регулятор в положение "ON" и нажмите одну из запрограммированных кнопок. После этого мотор автоматически заработает на нужной скорости и с нужными настройками импульсного включения, гарантируя оптимальный результат.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

      Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

      Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

      Увеличенная чаша объемом 3,4 литра (рабочая емкость — 2 литра) позволяет приготовить до 7 порций супа, взбить 7 белков или замесить 1,7 кг теста. Кувшин блендера объемом 2,2 литра вмещает 1,5 литра ингредиентов, позволяя приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      Двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной)

      Двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной)

      Двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной) подходит для всех видов овощей.

      Соковыжималка для цитрусовых: свежий апельсиновый или грейпфрутовый сок

      Соковыжималка для цитрусовых: свежий апельсиновый или грейпфрутовый сок

      Надежный, простой и красивый новый кухонный комбайн Philips Jamie Oliver дополняется множеством полезных аксессуаров для приготовления свежих и полезных завтраков, обедов и ужинов. Этот аксессуар идеален для получения сока из всех видов цитрусовых, например апельсинов и грейпфрута.

      18-см диски XXL для быстрой обработки всех ингредиентов

      Кухонный комбайн Philips с увеличенными дисками XXL (18 см) позволяет обрабатывать продукты быстрее и без лишних усилий.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Регулируемый диск для нарезки ломтиками
        1–7 мм
        Насадка с двумя венчиками
        Да
        Лопатка
        Да
        Кувшин блендера
        Да
        Соковыжималка для цитрусовых
        Да
        Металлический крюк для теста
        Да
        Нож из нержавеющей стали S-образной формы
        Да
        Двусторонний диск
        нарезка/шинковка (крупная/мелкая)

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Переключатель скоростей
        АБС-пластик
        Толкатель
        АБС-пластик
        Чаша и крышка
        SAN
        Соковыжималка для цитрусовых
        PP
        Насадка для замешивания теста
        POM и метал
        S-образное лезвие, нож, металлические диски
        Нержавеющая сталь
        Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
        Полиформальдегид

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        12 + импульсный
        Длина шнура
        1  м
        Функции
        30+
        3 запрограммированные кнопки
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Емкость чаши
        3,4  л
        Максимальная рабочая вместимость чаши
        2,4 л (сухие/жидкие ингредиенты)
        Максимальная рабочая вместимость чаши.
        1000 г (мука)
        Емкость кувшина блендера
        1,5 л
        Об/мин — блендер и мельница (макс.)
        До 20 000 об/мин
        Об/мин — блендер и мельница (мин.)
        До 6500 об/мин
        Об/мин — чаша (макс.)
        До 1700 об/мин
        Об/мин — чаша (мин.)
        До 575 об/мин
        Основной корпус с чашей
        289 x 254 x 436 мм
        Вместимость кувшина блендера
        2,2 л

      • Технические характеристики

        Мощность
        1300  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
        Длина шнура
        1,2  м
        Максимальная емкость кувшина блендера
        2,2 л
        Емкость кувшина блендера
        1,5 л
        Максимальная емкость чаши
        3,4 л
        Рабочая емкость чаши
        2 л

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