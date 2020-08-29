КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
  • Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

Больше не доступен

Серия 7000Кухонный комбайн

HR7776/90

4.5
| (26) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.
Посмотреть все преимущества

Создавайте любимые блюда с PowerChop и другими функциями

Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

  • 1300 Вт

  • Компактный прибор "3 в 1"

  • Чаша емкостью 3,4 л

Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!

Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.

Ножевой блок для приготовления смесей для кексов

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

26

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

2

29/08/2020

Україна

Україна

Пользуемся уже около 5 лет

Пользуемся уже около пяти лет, никаких нареканий нет. Пробовали все насадки, все супер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн

10/04/2019

Україна

Україна

Отлично!

Пользуюсь больше 2 лет и все нравится,замечательно справляется со своими функциями,а их много!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн

14/11/2021

Україна

Україна

Ні разу не підвів! За 10 років!

Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!

Плюсы

Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.