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Серия 7000 Кухонный комбайн
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Eco passport Philips Food processor - English (US)
Quick start guide Philips 7000 Series Food processor
Все (5)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как менять толщину ломтиков при использовании регулируемого диска для нарезки?
Как правильно хранить шнур?
Как увеличить выход сока?
Как установить мини-измельчитель в чашу?
В результате нарезки овощей на ломтики получается пюреобразная масса. Что делать?
Двигатель работает нестабильно. Что происходит?
Кухонный комбайн Philips не включается
Насадка для теста и/или режущий блок не поворачиваются. Что следует делать?
Что делать, если на блок электродвигателя попала жидкость?
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