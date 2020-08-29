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Больше не доступен
1300 Вт
Компактный прибор "4 в 1"
Чаша емкостью 3,4 л
Кнопки запрограммированных режимов
Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!
В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.
4.5
из 5
26
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Пользователь888
29/08/2020
Україна
Пользуемся уже около 5 лет
Пользуемся уже около пяти лет, никаких нареканий нет. Пробовали все насадки, все супер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн
Diana1
10/04/2019
Україна
Отлично!
Пользуюсь больше 2 лет и все нравится,замечательно справляется со своими функциями,а их много!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 7000 HR7778/00 Кухонный комбайн
14/11/2021
Україна
Ні разу не підвів! За 10 років!
Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!
Плюсы
Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
Дополнительные аксессуары продаются не во всех регионах.