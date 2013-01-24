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Avance Collection

Кухонный комбайн

HR7778/00
Общая оценка / 5
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Avance Collection Кухонный комбайн

    HR7778/00
    Общая оценка / 5

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Кухонный комбайн из коллекции Philips Avance — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Кухонный комбайн из коллекции Philips Avance — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Кухонный комбайн из коллекции Philips Avance — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Кухонный комбайн из коллекции Philips Avance — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

      • 1300 Вт
      • Компактный прибор "4 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      • Кнопки запрограммированных режимов
      Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

      Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

      Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!

      Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

      Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

      В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Кнопки запуска запрограммированных режимов: замеса теста,взбивания,колки льда

      Кнопки запуска запрограммированных режимов: замеса теста,взбивания,колки льда

      В дополнение к 12 скоростям и импульсному режиму этот кухонный комбайн Avance оснащен еще 3 запрограммированными кнопками, которые управляются одним касанием. Чтобы их выбрать, просто поверните регулятор в положение "ON" и нажмите одну из запрограммированных кнопок. После этого мотор автоматически заработает на нужной скорости и с нужными настройками импульсного включения, гарантируя оптимальный результат.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

      Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

      Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

      Увеличенная чаша объемом 3,4 литра (рабочая емкость — 2 литра) позволяет приготовить до 7 порций супа, взбить 7 белков или замесить 1,7 кг теста. Кувшин блендера объемом 2,2 литра вмещает 1,5 литра ингредиентов, позволяя приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      Диски из нержавеющей стали для нарезки, шинковки, измельчения и нарезки соломкой

      Диски из нержавеющей стали для нарезки, шинковки, измельчения и нарезки соломкой

      В комплект кухонного комбайна входит 4 дополнительных диска из нержавеющей стали: 1 двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной) для всех видов овощей, 1 диск для измельчения сыра и картофеля, 1 диск для нарезки овощей соломкой и 1 диск для картофеля фри.

      Соковыжималка для цитрусовых, соковыжималка с центрифугой на 6 стаканов сока за один прием с металлической сеткой

      Соковыжималка для цитрусовых, соковыжималка с центрифугой на 6 стаканов сока за один прием с металлической сеткой

      В комплект кухонного комбайна входит насадка для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи плодов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Запатентованный стальной сетчатый микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения.

      18-см диски XXL для быстрой обработки всех ингредиентов

      Кухонный комбайн Philips с увеличенными дисками XXL (18 см) позволяет обрабатывать продукты быстрее и без лишних усилий.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Ножевой блок S-образной формы
        • Соковыжималка для цитрусовых
        • Аксессуар для очистки
        • Насадка для крупной шинковки
        • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
        • Насадка с двумя венчиками
        • Насадка для мелкой шинковки
        • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
        • Детали кухонного комбайна
        • Кувшин
        • Насадка для замешивания теста
        • Двусторонний диск
        • Лопатка

      • Общие характеристики

        Регулируемые диски для нарезки
        1–7 мм
        Функции
        32 +
        Количество скоростей
        12 + импульсный
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Импульсный
        • Отсек для хранения

      • Технические характеристики

        Питание
        1300  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,2  м
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        20000  об/мин
        Чаша: количество оборотов в минуту (максимум)
        1700  об/мин
        Максимальная емкость чаши FP
        3,4  л
        Эффективная емкость чаши FP
        2  л
        Максимальная емкость кувшина блендера
        2,2 л
        Емкость кувшина блендера
        1,5 л

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь / пластик
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        289 x 254 x 436  миллиметра

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