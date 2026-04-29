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Серия 7000 Кухонный комбайн
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Consumer Care Book Philips 7000 Series Food processor - English (US)
Eco passport Philips Food processor - English (US)
Все (5)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как менять толщину ломтиков при использовании регулируемого диска для нарезки?
Как правильно хранить шнур?
Как увеличить выход сока?
Как установить мини-измельчитель в чашу?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Блендер Philips блокируется во время работы
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