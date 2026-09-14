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HS740 Blade RefillСменные бритвенные головки электробритвы

HS740/15

4.5

| (25) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт

Чистое бритье без раздражения кожи

Сменные бритвенные головки для бритвы для головы Pro оснащены 36 самозатачивающимися лезвиями ComfortCut, изготовленными из шведской стали. Заменяйте их каждые 6 месяцев для поддержания оптимальной производительности бритвы. Головки HS740 подходят для бритв HS5980, HS7980 и HS9980.

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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Совместимые продукты

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Бритва Advanced, 90 минут автономной работы

HS7980/15

От производителя электробритв №1 в мире*

Чистое бритье без раздражения кожи

  • Оригинальная продукция Philips

  • Для моделей HS5980, HS7980, HS9980

  • Лезвия ComfortCut

  • Антикоррозийная бритвенная система

От производителя электробритв №1 в мире*

От производителя электробритв №1 в мире*

Бритва для головы Philips Pro предназначена для гладкого бритья без раздражения кожи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть идеально и излучать уверенность посредством своего уникального образа.

Гладкое и бережное бритье с лезвиями ComfortCut

Гладкое и бережное бритье с лезвиями ComfortCut

Оцените чистое и комфортное бритье с этой электробритвой Philips, которая оснащена 36 лезвиями ComfortCut, срезающими волоски прямо над поверхностью кожи для гладкого и равномерного бритья.

Изготовлены из хирургической шведской стали

Изготовлены из хирургической шведской стали

Лезвия бритвы для головы Philips Pro изготовлены из хирургической шведской стали, которая устойчива к коррозии и не вызывает раздражение кожи

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

25

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

2

14/09/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

PHILIPS - THE BEST!

PHILIPS - розробляє, виробляє та пропонує краще рішення на ринку у кожній категорії товарів. Все сподобалось, отримав саме те що очікував!

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата пользования 2026-08-31

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата пользования 2026-08-31

10/08/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже легкий

Товар чудовий, правда його не відправили. Акція діяла до 01.08.2026.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.

Дата пользования 2026-08-01

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.

Дата пользования 2026-08-01

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва - супер

Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата пользования 2026-07-25

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата пользования 2026-07-25

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  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 

  1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.