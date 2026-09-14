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Чистое бритье без раздражения кожи
Сменные бритвенные головки для бритвы для головы Pro оснащены 36 самозатачивающимися лезвиями ComfortCut, изготовленными из шведской стали. Заменяйте их каждые 6 месяцев для поддержания оптимальной производительности бритвы. Головки HS740 подходят для бритв HS5980, HS7980 и HS9980.
Дополнительно -10% за регистрацию
Оригинальная продукция Philips
Для моделей HS5980, HS7980, HS9980
Лезвия ComfortCut
Антикоррозийная бритвенная система
Бритва для головы Philips Pro предназначена для гладкого бритья без раздражения кожи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть идеально и излучать уверенность посредством своего уникального образа.
Оцените чистое и комфортное бритье с этой электробритвой Philips, которая оснащена 36 лезвиями ComfortCut, срезающими волоски прямо над поверхностью кожи для гладкого и равномерного бритья.
Лезвия бритвы для головы Philips Pro изготовлены из хирургической шведской стали, которая устойчива к коррозии и не вызывает раздражение кожи
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.5
из 5
25
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
THE ARCHIBALD
14/09/2026
Україна
Проверенный покупатель
PHILIPS - THE BEST!
PHILIPS - розробляє, виробляє та пропонує краще рішення на ринку у кожній категорії товарів. Все сподобалось, отримав саме те що очікував!
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата пользования 2026-08-31
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата пользования 2026-08-31
Едуард 1237483726
10/08/2026
Україна
Проверенный покупатель
Дуже легкий
Товар чудовий, правда його не відправили. Акція діяла до 01.08.2026.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.
Дата пользования 2026-08-01
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.
Дата пользования 2026-08-01
Nik K
25/07/2026
Україна
Бритва - супер
Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата пользования 2026-07-25
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата пользования 2026-07-25
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году.
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.