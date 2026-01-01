КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01
  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01

Больше не доступен

Антибактериальный картридж

HU4112/01

Здоровый воздух. Всегда.

Уникальное антибактериальное средство предотвращает размножение бактерий и других организмов в резервуаре для воды внутри увлажнителей Philips, обеспечивая дополнительную безопасность для вас и вашей семьи.

Посмотреть все преимущества

Антибактериальное средство для увлажнителей — залог безопасности и чистоты

Здоровый воздух. Всегда.

Антибактериальное средство для увлажнителя

Увлажнитель Philips поставляется с дополнительным средством для передовой увлажняющей системы фильтрации — антибактериальным средством, предотвращающим размножение бактерий в резервуаре с водой. Регулярно добавляйте его в воду, чтобы гарантировать полную безопасность резервуара для воды.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице