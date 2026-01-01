Антибактериальное средство для увлажнителя

Увлажнитель Philips поставляется с дополнительным средством для передовой увлажняющей системы фильтрации — антибактериальным средством, предотвращающим размножение бактерий в резервуаре с водой. Регулярно добавляйте его в воду, чтобы гарантировать полную безопасность резервуара для воды.