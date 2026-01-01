Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HU4112/01
Здоровый воздух. Всегда.
Уникальное антибактериальное средство предотвращает размножение бактерий и других организмов в резервуаре для воды внутри увлажнителей Philips, обеспечивая дополнительную безопасность для вас и вашей семьи.
Увлажнитель Philips поставляется с дополнительным средством для передовой увлажняющей системы фильтрации — антибактериальным средством, предотвращающим размножение бактерий в резервуаре с водой. Регулярно добавляйте его в воду, чтобы гарантировать полную безопасность резервуара для воды.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы