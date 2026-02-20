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Антибактериальный картридж

Больше не доступен

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Антибактериальный картридж

HU4112/01

Антибактериальный картридж

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Уникальное антибактериальное средство предотвращает размножение бактерий и других организмов в резервуаре для воды внутри увлажнителей Philips, обеспечивая дополнительную безопасность для вас и вашей семьи.

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  • 4 November 2026