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    Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3651/12
    Sonicare
    • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
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      Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

      HX3651/12

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

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        2100 Series

        2100 Series

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

        • Звуковая технология
        • Функции QuadPacer и SmarTimer
        • Изящный эргономичный дизайн
        • 14 дней работы от аккумулятора
        Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

        Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

        Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

        Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

        Бережное и безопасное использование

        Бережное и безопасное использование

        Зубная щетка Sonicare обеспечивает тщательную чистку без повреждения зубов и десен. Бережные и мощные звуковые вибрации обеспечивают исключительное качество чистки без вреда зубам и деснам.

        Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

        Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

        2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

        Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

        Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

        Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.

        14 дней работы от аккумулятора

        14 дней работы от аккумулятора

        Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

        Easy-Start для удобного перехода

        Easy-Start для удобного перехода

        Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

        Меньше отходов. Больше переработки

        Меньше отходов. Больше переработки

        Адаптеры питания выглядят достаточно компактными, однако в совокупности такие пластиковые отходы значительно влияют на окружающую среду. Зарядное устройство USB для наших зубных щеток Philips Sonicare серий 1000–4000 позволяет снижать потребление пластика на 189 210 кг каждые четыре года. Значимый показатель, не так ли?

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Светло-голубой

        • Обслуживание

          Гарантия
          Ограниченная гарантия сроком на 2 года

        • В комплекте

          Зарядное устройство
          1
          Ручка
          Серия 2100, 1 шт.
          Насадка для зубной щетки
          1 стандартная насадка C1 ProResults

        • Качество чистки

          Высокое качество
          Удаляет до 3 раз больше налета*
          Скорость
          До 31 000 чистящих движений в минуту
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer

        • Питание

          Напряжение
          5 В пост. тока

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки

        • Удобство использования

          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          14 дней*****
          Тип элемента питания
          Литий-ионный

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              • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
              • Фактические данные могут различаться
              • * Данные прилагаются
              • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

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