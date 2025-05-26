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HX3651/12
HX365LB
+1 год сервиса
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Звуковая технология
Функции QuadPacer и SmarTimer
Изящный эргономичный дизайн
14 дней работы от аккумулятора
Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.
Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.
Зубная щетка Sonicare обеспечивает тщательную чистку без повреждения зубов и десен. Бережные и мощные звуковые вибрации обеспечивают исключительное качество чистки без вреда зубам и деснам.
4.8
из 5
42
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Зебра2832818
26/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Подобається
Гарна зубна щітка, довго працює, зручної форми. подобається дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3651/12 серії 2100
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3651/12 серії 2100
vkuryl
27/05/2024
Україна
Проверенный покупатель
Новий рівень чищення зубів
Перевершує всі очікування. Чистить зуби в Х100 краще ніж звичайна зубна щітка!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
SergioN7
18/05/2024
Україна
Проверенный покупатель
Чудова щітка та гарний сервіс
Чудова та приємна щітка. Послугами команди також задоволений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
Фактические данные могут различаться
Данные прилагаются
при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме