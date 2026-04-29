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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX3651/12
HX365LB
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Руководство пользователя
Все (4)
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Как работает датчик давления на зубной щетке Sonicare?
Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?
Почему в комплекте поставки нет адаптера питания?
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом
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