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Philips Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

Больше не доступен

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Philips Sonicare 2100 SeriesЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX3651/12

HX365LB

Philips Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.8 kB
  • 7 August 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 5.6 MB
  • 9 July 2024

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