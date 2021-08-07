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    Philips Sonicare 3100 series

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3671/13
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
      -{discount-value}

      Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

      HX3671/13
      Общая оценка / 5

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

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        3100 series

        3100 series

        Электрическая звуковая зубная щетка

        - {discount-value}

        Итого:

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        Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

        • Звуковая технология
        • Датчик давления
        • Функции QuadPacer и SmarTimer
        • Изящный эргономичный дизайн
        Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

        Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

        Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

        Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

        Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

        Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

        Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

        Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

        Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

        2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

        Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

        Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

        Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

        Easy-Start для удобного перехода

        Easy-Start для удобного перехода

        Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

        14 дней работы от аккумулятора

        14 дней работы от аккумулятора

        Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

        • Мощность

          Напряжение
          5 В пост. тока

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          14 дней*****
          Тип элемента питания
          Литий-ионный

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          BrushSync: напоминания о замене
          • Индикатор замены
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку
          • В качестве напоминания загорается значок
          • для наилучших результатов

        • В комплекте

          Ручка
          Серия 3100, 1 шт.
          Зарядное устройство
          1
          Насадка для зубной щетки
          1 стандартная насадка C1 ProResults

        • Качество чистки

          Скорость
          31 000 выметающих движений в минуту
          Высокое качество
          Удаляет до 3 раз больше налета*
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки

        • Технология интеллектуального датчика

          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Ручка Sonicare серии 3100
        • Чистящая насадка ProResults (C1)
        • Зарядное устройство с USB

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              • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
              • Фактические данные могут различаться
              • * Данные прилагаются
              • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
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