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HX3671/14
HX367BK
+1 год сервиса
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Звуковая технология
Датчик давления
Функции QuadPacer и SmarTimer
Изящный эргономичный дизайн
Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.
Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.
Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.
4.6
из 5
47
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Helena_XXX
08/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Просто й ефективно
Скепсіс щодо використання звукової щітки пропав після першого чищення.
Плюсы
Гарна ціна та якість
Минусы
не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100
Alkl1
18/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
Все максимально швидко та професійно, дуже вдячна !!!
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100
Ninel1234
25/09/2025
Україна
Проверенный покупатель
Зубна щітка дуже гарна, добре вичищяє зуби. Після миття зубів відчувається свіжість у роті.
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100
по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
Фактические данные могут различаться
Данные прилагаются
при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме