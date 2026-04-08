КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare 3100 seriesЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX3671/14

HX367BK

4.6
| (47) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.
Посмотреть все преимущества

+1 год сервиса

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

  • Звуковая технология

  • Датчик давления

  • Функции QuadPacer и SmarTimer

  • Изящный эргономичный дизайн

Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

47

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3
2

08/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Просто й ефективно

Скепсіс щодо використання звукової щітки пропав після першого чищення.

Плюсы

Гарна ціна та якість

Минусы

не виявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100

18/12/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Все максимально швидко та професійно, дуже вдячна !!!

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100

25/09/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Зубна щітка дуже гарна, добре вичищяє зуби. Після миття зубів відчувається свіжість у роті.

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен

      2. Фактические данные могут различаться

      3. Данные прилагаются

      4. при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме