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Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

Больше не доступен

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Philips Sonicare 3100 seriesЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX3671/14

HX367BK

Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.8 kB
  • 13 April 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 5 MB
  • 17 December 2021

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