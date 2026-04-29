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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX3671/14
HX367BK
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Руководство пользователя
Все (5)
Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Как работает датчик давления на зубной щетке Sonicare?
Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?
Почему в комплекте поставки нет адаптера питания?
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом
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